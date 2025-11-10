Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не эвакуирует тела погибших солдат из Купянска Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседник агентства утверждает, что бойцы 6-й армии группировки «Запад» Вооруженных сил РФ во время продвижения в городе встретили «огромное количество трупов» украинских военных.

В публикации отмечается, что при отступлении с позиций ВСУ не пытаются вывозить погибших сослуживцев. Из-за этого сводки сводки вести» солдат «увеличиваются чуть ли не в геометрической прогрессии».

6 ноября сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Запад» в течение пяти дней планируют взять под контроль восточную часть Купянска. Уточнялось, что за день бойцы отряда освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода.

10 ноября командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец заявил, что отряд штурмовиков группировки войск «Запад» продолжает двигаться вперед в Купянске.

Ранее войска РФ пресекли попытки ВСУ деблокировать сослуживцев у Купянска.