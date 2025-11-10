На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об огромном числе тел бойцов ВСУ в Купянске

ТАСС: командиры ВСУ массово бросают тела солдат в Купянске
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не эвакуирует тела погибших солдат из Купянска Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседник агентства утверждает, что бойцы 6-й армии группировки «Запад» Вооруженных сил РФ во время продвижения в городе встретили «огромное количество трупов» украинских военных.

В публикации отмечается, что при отступлении с позиций ВСУ не пытаются вывозить погибших сослуживцев. Из-за этого сводки сводки вести» солдат «увеличиваются чуть ли не в геометрической прогрессии».

6 ноября сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Запад» в течение пяти дней планируют взять под контроль восточную часть Купянска. Уточнялось, что за день бойцы отряда освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода.

10 ноября командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец заявил, что отряд штурмовиков группировки войск «Запад» продолжает двигаться вперед в Купянске.

Ранее войска РФ пресекли попытки ВСУ деблокировать сослуживцев у Купянска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами