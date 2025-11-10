В Краснодарском крае нейтрализовали несколько безэкипажных катеров

В районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера

В районе Туапсе Краснодарского края нейтрализовали четыре безэкипажных катера. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

«Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар. В результате происшествия пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На месте работают специальные и экстренные службы, добавили в оперштабе.

2 ноября сообщалось об уничтожении шести украинских безэкипажных катеров. Их ликвидировали силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря.

8 августа безэкипажный катер противника также предпринял атаку в Черном море и у был уничтожен силами противовоздушной обороны. Черноморского флота. Еще один вражеский морской дрон позднее потопили в северо-восточной части акватории Черного моря.

Тогда глава Новороссийска Андрей Кравченко призывал граждан покинуть набережную и пляжи, а жителей первой береговой линии — при включении сирен укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам и не выходить из дома. Также он напомнил, что нельзя находиться на открытом пространстве у моря.

Ранее бой российских военных с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море сняли на видео.