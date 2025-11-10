На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае нейтрализовали несколько безэкипажных катеров

В районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

В районе Туапсе Краснодарского края нейтрализовали четыре безэкипажных катера. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

«Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар. В результате происшествия пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На месте работают специальные и экстренные службы, добавили в оперштабе.

2 ноября сообщалось об уничтожении шести украинских безэкипажных катеров. Их ликвидировали силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря.

8 августа безэкипажный катер противника также предпринял атаку в Черном море и у был уничтожен силами противовоздушной обороны. Черноморского флота. Еще один вражеский морской дрон позднее потопили в северо-восточной части акватории Черного моря.

Тогда глава Новороссийска Андрей Кравченко призывал граждан покинуть набережную и пляжи, а жителей первой береговой линии — при включении сирен укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам и не выходить из дома. Также он напомнил, что нельзя находиться на открытом пространстве у моря.

Ранее бой российских военных с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море сняли на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами