Эксперт рассказал о важной особенности ракеты «Кинжал»

Военный эксперт Дандыкин: «Кинжалы» практически не сбиваются средствами ПВО
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские ракеты «Кинжал» практически невозможно сбить средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью с «Лентой.ру».

«Она летит со скоростью гиперзвука — порядка десяти махов и практически не сбивается средствами противоракетной и противовоздушной обороны. Применяется с самолетов», — сказал он.

Дандыкин добавил, что ВС РФ бьют по защищенным укрытиям, где находятся самолеты украинской армии.

В ночь на 10 ноября Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по объектам на территории Украины.

8 ноября украинская госкомпания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные ТЭС Украины остановлены в результате российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Ранее появилась информация о рекордном запуске «Кинжалов» по целям на Украине.

