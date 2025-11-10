На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны РФ подтвердило ночные удары по Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по объектам на Украине
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

В ночь на 10 ноября Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по объектам на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что удары пришлись по военным аэродромам, центру радио и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ), складу реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цехам сборки и местам хранения дронов дальнего действия.

В Минобороны отметили, что удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

По данным ведомства, все назначенные объекты на украинской территории были поражены в результате российский ударов.

8 ноября украинская госкомпания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные ТЭС Украины остановлены в результате российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

После случившегося министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов к «безоговорочному прекращению огня», однако не видит шагов со стороны Москвы, поэтому намеревается наносить дальнобойные удары по российской территории

Ранее сообщалось, что США остановили поставки оружия союзникам по НАТО для Украины.

