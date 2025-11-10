На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили об уничтожении мобильных групп ПВО Украины в Одессе

SHOT: российские войска уничтожили мобильные группы ПВО Украины в порту Одессы
true
true
true
close
Shutterstock

Российйские войска уничтожили мобильные группы противовоздушной обороны (ПВО) Украины в порту Одессы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, четыре российских беспилотника «Герань-2» уничтожили украинский мобильный комплекс ПВО у мыса Большой Фонтан на побережье Одессы, который предназначался для защиты Одесского морского порта — одного из ключевых стратегических объектов.

7 ноября Telegram-канал «Изнанка» сообщал, что беспилотник «Герань» прямым попаданием уничтожил трансформаторную подстанцию в селе Хриповка Черниговской области Украины.

До этого Минобороны России сообщало, что на харьковском направлении, в районе населенного пункта Зеленый Гай, российские силы ударом беспилотника «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о третьей отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ, которую украинское командование планировало перебросить в село Хатнее в Харьковской области.

Ранее российские войска поразили места сборки дронов ВСУ.

