Взрыв зафиксировали на юге Украины

В Одессе произошел взрыв
Thomas Peter/Reuters

Взрыв произошел в городе Одессе, расположенном на юге Украины. Об этом сообщил украинский «24-й канал».

Какие-либо подробности о ситуации в населенном пункте не поступали.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что днем в Одесской области объявлялась воздушная тревога. В настоящее время сирены работают в некоторых частях Сумской, Харьковской и Полтавской областей.

9 ноября в городе Ромны на севере Украины зафиксировали четыре серии взрывов. Населенный пункт расположен в Сумской области, в тот момент в регионе действовала воздушная тревога.

Как рассказал мэр города Олег Строгний, после взрывов в Ромнах выявили повреждение инфраструктурных объектов. Чиновник назвал место происшествия местом чрезвычайной ситуации военного характера и подчеркнул, что к ликвидации последствий были привлечены сотрудники коммунальных предприятий и профильных служб.

8 ноября украинское издание «Страна.ua» написало, что ночной удар по энергетике страны привел к остановке железнодорожного сообщения и работы городского электротранспорта в нескольких регионах. Задержки наблюдались в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Ранее в Днепропетровской области после ударов произошел крупный пожар.

Новости Украины
