Город на севере Украины сотрясла четвертая серия взрывов

В Ромнах на севере Украины произошла четвертая серия взрывов

В городе Ромны на севере Украины произошла четвертая серия взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Сумской области, где расположен город, действует воздушная тревога.

До этого СМИ уже трижды писали о взрывах в Ромнах.

В ночь на субботу, 8 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

Пострадали ТЭС (тепловая электростанция), ГЭС (гидроэлектростанция), локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 беспилотников и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Российское министерство обороны подтвердило атаку.

