На севере Украины после взрывов возникла «ЧС военного характера»

В Ромнах на севере Украины после взрывов ликвидируют ЧС военного характера

В городе Ромны на севере Украины повреждены объекты инфраструктуры. Об этом написал его мэр Олег Строгний в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он сообщил, что в городе создадут штаб по ликвидации последствий.

«К работе на месте чрезвычайной ситуации военного характера привлечены коммунальные предприятия и соответствующие службы», — отметил градоначальник.

До этого в Ромнах произошло четыре серии взрывов. В Сумской области, где расположен город, действовала воздушная тревога.

В ночь 8 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, ввели графики подачи воды.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

