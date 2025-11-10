На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали о сбитых ВС РФ снарядах ВСУ

МО РФ: российские военные сбили шесть снарядов HIMARS и 124 дрона ВСУ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказали в российском оборонном ведомстве.

10 ноября сообщалось, что в районе Туапсе Краснодарского края нейтрализовали четыре безэкипажных катера. В оперштабе Кубани рассказали, что один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар. В результате происшествия никто не пострадал.

2 ноября стало известно об уничтожении шести украинских безэкипажных катеров. Их ликвидировали силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря.

Ранее бой российских военных с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море сняли на видео.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами