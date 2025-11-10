В Минобороны рассказали о сбитых ВС РФ снарядах ВСУ

МО РФ: российские военные сбили шесть снарядов HIMARS и 124 дрона ВСУ

Российские военные сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказали в российском оборонном ведомстве.

10 ноября сообщалось, что в районе Туапсе Краснодарского края нейтрализовали четыре безэкипажных катера. В оперштабе Кубани рассказали, что один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар. В результате происшествия никто не пострадал.

2 ноября стало известно об уничтожении шести украинских безэкипажных катеров. Их ликвидировали силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря.

Ранее бой российских военных с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море сняли на видео.