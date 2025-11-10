На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ДНР заявил, что попавшие в окружение бойцы ВСУ маскируются под гражданских

Пушилин: военные ВСУ пытаются выйти из окружения в ДНР в гражданской одежде
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Украинские военнослужащие переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выйти из окружения в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава региона Денис Пушилин.

«Как это бывает перед полным освобождением населенных пунктов, противник пытается переодеваться в гражданскую одежду, пытается выйти в гражданской одежде, но здесь, уже имея определенный опыт, наши бойцы также ситуацию отслеживают», — отметил он.

По словам Пушилина, в настоящее время российские бойцы зачищают многоэтажную застройку в Красноармейске от оставшихся в городе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также глава ДНР добавил, что украинские формирования предпринимали попытки деблокировать Димитров в районе населенного пункта Родинское.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у украинских войск есть планы Б и В в отношении Красноармейска. Как он сказал, интенсивность боевых действий в городе снизилась, а ситуация контролируется.

При этом российские военные корреспонденты выразили уверенность, что Сырскому докладывают неверную информацию о ситуации на данном участке фронта.

Ранее военный эксперт назвал возможные сроки взятия Красноармейска.

