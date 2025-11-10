Сырский: ВСУ имеют планы Б и В в отношении Красноармейска

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский заявил об имеющихся украинских военных планах Б и В в отношении Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает киевский телеканал 1+1.

По словам Сырского, интенсивность боевых действий в городе снизилась, ситуация контролируется. Главком ВСУ пояснил, что имеются планы Б и В для всех вариантов развития событий. Он подчеркнул, что нет оснований для панических настроений.

9 ноября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие приступили к зачистке центра Красноармейска от ВСУ.

До этого Пушилин заявил, что находящиеся в окружении солдаты ВСУ в Красноармейске сдаются в плен.

Глава ДНР отметил, что Красноармейско-Димитровская агломерация является одной из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. Пушилин подчеркнул, что главной задачей для властей является спасение мирных жителей, которые оказались в населенных пунктах, где проводятся боевые действия.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило в Красноармейск элитные части резерва.