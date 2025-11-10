На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия и Шри-Ланка провели первые совместные военные учения «Тропа росомахи — 2025»

Военные России и Шри-Ланки отработали совместные действия в рамках первых учений
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Военнослужащие России и Шри-Ланки провели первые совместные учения. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Маневры прошли на территории Центра подготовки Сухопутных войск республики.

«В ходе первого российско-ланкийского учения «Тропа росомахи — 2025» военнослужащие двух стран отработали совместные действия», — отмечается в сообщении.

От российской стороны руководителем учений выбран генерал-майор Андрей Козлов, от Шри-Ланки — генерал-майор Приянта Ниваратне. РФ на маневрах представляют военнослужащие ВВО.

22 октября в рамках тренировки стратегических ядерных сил России из акватории Баренцева моря был осуществлен пуск баллистических ракет «Синева» и «Ярс», сообщили в Кремле. В учениях задействовали наземные, морские и авиационные компоненты российской «ядерной триады». По видеосвязи ими руководил президент России Владимир Путин.

8 октября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что итоги белорусско-российских учений «Запад-2025» опровергли фейки западных стран о том, что Минск и Москва якобы создают группировки для наступления на Европу и захвата территорий.

Ранее страны НАТО отработали в Норвегии действия на случай войны с Россией.

