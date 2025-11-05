Первые совместные военные учения России и Шри-Ланки «Тропа росомахи» начались на территории центра подготовки Сухопутных войск в республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что от российской стороны руководителем учений выбран генерал-майор Андрей Козлов, от Шри-Ланки — генерал-майор Приянта Ниваратне. РФ на маневрах представляют военнослужащие Восточного военного округа.

В октябре сообщалось, что российские наземные робототехнические комплексы приняли участие в совместных учениях с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2025».

До этого государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что итоги белорусско-российских учений «Запад-2025» опровергли фейки западных стран о том, что Минск и Москва якобы создают группировки для наступления на Европу и захвата территорий.

Ранее в Госдуме заявили, что ждут восстания машин.