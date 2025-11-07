Страны НАТО отработали в Норвегии действия на случай войны с Россией

Politico: коалиция JEF провела штабные учения в Норвегии на случай войны с РФ

В Норвегии состоялись штабные учения коалиции Объединенных экспедиционных сил (JEF) при участии офицеров стран Прибалтики, Северной Европы и Великобритании. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico.

«Британские военные стратеги совершили поездку в Буде <...> на репетицию той ситуации, если Россия решит действовать враждебно», — говорится в материале.

Согласно сценарию учений, офицеры отрабатывали реакцию на пророссийские протесты в одной из стран региона. В учениях участвовал министр обороны Британии Джон Хили.

Издание отмечает, что коалиции пока не хватает сил для того, чтобы отражать потенциальные угрозы, однако значение JEF может вырасти в ближайшие годы на фоне снижения внимания США к европейской системе безопасности. Все страны коалиции также входят в блок НАТО.

Параллельно Североатлантический альянс отрабатывает тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Учения будут проходить до 9 ноября.

Ранее в МИД заявили о подготовке НАТО к блокированию Калининградской области.