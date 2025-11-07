На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Страны НАТО отработали в Норвегии действия на случай войны с Россией

Politico: коалиция JEF провела штабные учения в Норвегии на случай войны с РФ
true
true
true
close
Mindaugas Kulbis/AP

В Норвегии состоялись штабные учения коалиции Объединенных экспедиционных сил (JEF) при участии офицеров стран Прибалтики, Северной Европы и Великобритании. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico.

«Британские военные стратеги совершили поездку в Буде <...> на репетицию той ситуации, если Россия решит действовать враждебно», — говорится в материале.

Согласно сценарию учений, офицеры отрабатывали реакцию на пророссийские протесты в одной из стран региона. В учениях участвовал министр обороны Британии Джон Хили.

Издание отмечает, что коалиции пока не хватает сил для того, чтобы отражать потенциальные угрозы, однако значение JEF может вырасти в ближайшие годы на фоне снижения внимания США к европейской системе безопасности. Все страны коалиции также входят в блок НАТО.

Параллельно Североатлантический альянс отрабатывает тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Учения будут проходить до 9 ноября.

Ранее в МИД заявили о подготовке НАТО к блокированию Калининградской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами