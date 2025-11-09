Сырский заявил о взломе чата ВСУ перед ударом России по военным во время награждения

Российские военные узнали координаты для удара по месту награждения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области через взломанный групповой чат в социальных сетях. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в комментарии телеканалу ТСН.

«Проблема не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах. Снова был групповой чат в соцсетях, и это — игнорирование базовых норм безопасности. Именно взломав соцсети, скорее всего, россияне узнали о собрании», — объяснил главком.

В результате удара были ликвидированы 12 военнослужащих, 36 получили ранения.

1 ноября командир одной из частей организовал награждение личного состава в Днепропетровской области, нарушив запрет на проведение массовых мероприятий в прифронтовой зоне. ГБР Украины уже предъявило обвинения командиру, проводится внутреннее расследование. Об этом писало и британское издание The Telegraph, признав, что Вооруженные силы России нанесли удар по элитным войскам украинской армии.

Ранее ВС России ударили «Искандерами» по силам ВСУ в ДНР.