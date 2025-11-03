Украинский журналист рассказал об ударе ВС РФ по плацу с украинскими военными

«РГ»: ВС РФ уничтожили элиту ВСУ во время награждения в Днепропетровской области

Российские военные нанесли высокоточный удар российским тактическим ракетным комплексом «Искандер» по построению украинских военных. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на украинского журналиста Дмитрия Святненко.

По его данным, удар по плацу в Днепропетровской области произошел в субботу, 1 ноября, в момент, когда там проходило награждение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Святненко отметил, что на месте находились лучшие пилоты и пехотинцы бригады. По его словам, построение проводилось на открытой территории по приказу командования.

3 ноября Telegram-канал «Повернутые на войне» сообщил, что российские истребители МиГ-31 нанесли удары по аэродрому Озерное в Житомирской области Украины. Операция была проведена в темное время суток. Из публикации следует, что военнослужащие Вооруженных сил РФ при выполнении боевого задания применили три ракеты «Кинжал».

В ночь на понедельник военный корреспондент Евгений Поддубный также сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области Украины.

Ранее в России высказались об условиях применения «Орешника».