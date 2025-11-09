Российские войска проводят операцию по зачистке населенного пункта Иванополье, расположенного в районе Константиновки в ДНР. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Константиновское направление — охарактеризовано городскими боями. Также в окрестностях мы видим, что наши бойцы улучшают позиции. Зачистка Иванополья проходит, можно так об этом говорить», — сообщил Пушилин.

9 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об активности украинских военных в окрестностях населенного пункта Иванополье. По словам политика, позиции противника были ликвидированы. В ходе операции по выявлению и нейтрализации противника были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты полка «Север-Ахмат», а также FPV-группы 1194 мотострелкового полка, входящего в состав Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили тысячи бронированных целей ВСУ.