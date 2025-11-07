ВС России уничтожили тысячи бронированных целей ВСУ

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» помог ликвидировать уже тысячи единиц бронетехникивооруженных сил Украины (ВСУ).Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев, передает РИА Новости.

По его словам, российские бойцы называют «Корнет» «прожигателем» вражеской брони. На его счету тысячи успешно уничтоженных целей, среди которых танки Leopard и Challenger, бронетранспортер Bradley и иная бронетехника западного производства, опорные пункты и укрепления ВСУ.

Комплекс «Корнет» может уничтожать любые цели, даже воздушные. Наводящиеся ракеты применяют для удара по укреплениям противника, минометов, пулеметных гнезд. Максимальное расстояние, которое могут преодолевать ракеты при помощи «Корнета», — 10 км.

Снаряд «Краснополь-М2» применяется для поражения пунктов управления беспилотниками и блиндажей, а также подвижных бронированных целей — танков Abrams и Leopard.

Такое высокоточное оружие в условия современных боевых действий особенно востребовано в российских войсках, «Ростех» ускоренными темпами наращивают его производство, добавил Оздоев.

Ранее «Ростех» в четыре раза увеличил боевой потенциал противотанкового комплекса «Корнет».