Кадыров заявил, что в ДНР пресечена активность ВСУ в районе Иванополья

Кадыров сообщил об уничтожении позиций ВСУ в районе Иванополья в ДНР
Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о выявлении активности украинских военных в районе населенного пункта Иванополье, расположенного в Донецкой Народной Республике. По словам руководителя региона, опубликованным в его Telegram-канале, позиции противника были ликвидированы.

«Здесь, в зоне ответственности наших бойцов, противник снова проявил активность, а разведка, как обычно, все заметила. <...> Бойцы сделали свою работу точно и без промахов. В результате противник остался без планов, без позиций и без желания возвращаться», — сообщил Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что данная операция была проведена с использованием ударных беспилотников полка «Север-Ахмат» и FPV-группами 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск ВС РФ.

«Попытки врага как-то исправить ситуацию закончились быстро», — добавил глава Чечни.

В начале ноября российские силы нанесли удары по пунктам запуска ударных беспилотников ВСУ и по месту размещения иностранных наемников в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили тысячи бронированных целей ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
