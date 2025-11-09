На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Нас держат за лохов»: Зеленскому припомнили старый пост о попавших в окружение бойцах ВСУ

На Украине вспомнили пост Зеленского с призывом вывести военных из окружения
Vadim Ghirda/AP

Близкие к экс-президенту Украины Петру Порошенко блогеры и политики начали распространять старый пост главы государства Владимира Зеленского с призывом вывести из окружения части ВСУ. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В августе 2014 года Зеленский, руководивший тогда «Кварталом 95», возмущался в соцсетях, что власти под руководством Порошенко не оказывают никакой помощи попавшим в окружение под Иловайском частям батальона «Кривбасс» и «втирают новостную хрень» о победах ВСУ.

«Нас держат за лохов, и что обидно, держат нас лохи!» — писал Зеленский.

Он подчеркивал, что так с военными поступают «предатели и деребанщики».

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Купянске заблокированы и оказались в окружении. По словам российского лидера, судьбу украинских бойцов должен решить Киев.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию сложной, но отказался признать окружение украинских военных. Зеленский же заявил, что в Купянске остается около «60 человек» — российских военнослужащих, а в Красноармейске сейчас до 300 россиян, в последние дни у армии РФ там успехов якобы нет.

Ранее Зеленский раскрыл, чем обернется для Украины потеря Красноармейска.

Новости Украины
