Зеленский раскрыл, чем обернется для Украины потеря Красноармейска

Зеленский: переход Покровска под контроль РФ отсрочит новые санкции против Москвы
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переход Красноармейска (украинское название – Покровск) под контроль ВС РФ может отсрочить введение новых санкций против Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По оценке Зеленского, Россия «всей этой историей» с Красноармейском стремится продемонстрировать успехи на поле боя.

«Тогда они [Россия] могут попробовать вернуть этот нарратив, что мы захватим Донбасс, заставьте президента и украинцев выйти из Донбасса, потому что мы все равно захватим восток Украины. Заставьте его [Зеленского], и тогда мы будем договориться между собой. Это фактор, который может влиять на введение санкций или отсрочку санкций», — сказал Зеленский.

6 ноября депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул республику из-за политического преследования, заявил, что ситуация, которая складывается вокруг Красноармейска, становится катастрофой для Украины и неизбежно ведет к падению фронта.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в городе. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.

Ранее Зеленский заявил, что пришло время принять решение по замороженным активам РФ.

