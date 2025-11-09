На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожской области

МО РФ: группировка «Восток» освободила Рыбное в Запорожской области
Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Рыбное в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

7 ноября военный блогер Юрий Подоляка заявил, что военнослужащие ВС РФ прорвали оборону украинских формирований на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. По его словам, ширина прорыва составляет около 15 км, глубина — до 5 км.

Подоляка уточнил, что российские солдаты добились значительного успеха в районе села Сладкое. Кроме того, они вступили в бои за населенные пункты Новоуспеновское и Новое.

В тот же день в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Успеновка в Запорожской области. Позднее ведомство опубликовало кадры с российскими бойцами, водрузившими государственный флаг над селом. На видео также запечатлено уничтожение позиций и военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта.

Ранее удар трехтонной бомбы по штурмовикам ВСУ в Запорожской области сняли на видео.

