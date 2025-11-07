На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска прорвали оборону ВСУ на Запорожском направлении

Блогер Подоляка: ВС России совершили на Гуляйпольском направлении мощный прорыв
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России осуществили прорыв обороны украинских войск на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

По его данным, российские войска добились значительного успеха в районе села Сладкое, а также ведут бои за населенные пункты Новое и Новоуспеновское.

«Ширина прорыва примерно составляет 15 километров и до 5 километров в глубину», — уточнил блогер.

Подоляка отметил, что не припоминает подобного масштаба продвижения на этом участке фронта за весь период проведения СВО. На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия.

7 ноября источники в российских силовых структурах сообщили, что оборона формирований ВСУ в Успеновке, расположенной под Гуляйполем, оказалась фактически сломлена.

В этот же день Минобороны РФ проинформировало, что российские военнослужащие водрузили триколор над Успеновкой.

Ранее стало известно о новой тактике дронов, которая дала России преимущество.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами