Российские войска прорвали оборону ВСУ на Запорожском направлении

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России осуществили прорыв обороны украинских войск на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

По его данным, российские войска добились значительного успеха в районе села Сладкое, а также ведут бои за населенные пункты Новое и Новоуспеновское.

«Ширина прорыва примерно составляет 15 километров и до 5 километров в глубину», — уточнил блогер.

Подоляка отметил, что не припоминает подобного масштаба продвижения на этом участке фронта за весь период проведения СВО. На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия.

7 ноября источники в российских силовых структурах сообщили, что оборона формирований ВСУ в Успеновке, расположенной под Гуляйполем, оказалась фактически сломлена.

В этот же день Минобороны РФ проинформировало, что российские военнослужащие водрузили триколор над Успеновкой.

Ранее стало известно о новой тактике дронов, которая дала России преимущество.