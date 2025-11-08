Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные оказались в сложной ситуации в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). В интервью ТАСС он отметил, что пути отступления из населенного пункта перекрыты российскими силами.

«Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», — подчеркнул советник.

Кимаковский сообщил, что украинским подразделениям удалось перебросить к Димитрову лишь ограниченный контингент сил. При этом, по его оценке, ситуация для украинских формирований на данном направлении остается критической, поскольку они находятся в окружении и блокированы.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат, окруженных в Красноармейске. По словам сдавшихся в плен украинских солдат, они ощущают себя брошенными командованием, которое, как утверждается, прекратило поддерживать связь.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило в Красноармейск элитные части резерва.