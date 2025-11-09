На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над регионами России за ночь сбили 44 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 44 беспилотника ВСУ над двумя регионами РФ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 44 украинских беспилотника над двумя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, российским ПВО удалось обнаружить и уничтожить 43 вражеских дрона над Брянской областью, еще один сбит над территорией Ростовской области.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Москва столкнется с отключением электроэнергии, если Россия захочет устроить блэкаут в Киеве. Украинский лидер заявил, что обсуждал подобные ответные меры с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Спустя два дня после встречи двух лидеров портал Axios выпустил интервью с Зеленским, который заявил, что Трамп «открыто поддержал» планы Киева по нанесению ударов по российским оружейным заводам и энергетической инфраструктуре. Президент Украины подчеркнул, что если Россия «не прекратит конфликт, то чиновники в Кремле должны знать, где находится ближайшее бомбоубежище».

В Кремле не оставили без ответа заявление Зеленского. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, своими угрозами украинский лидер пытается выслужиться перед странами Европы, показать им свою боеспособность.

Ранее в Киеве ввели экстренные отключения света.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами