Штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли две неудачные попытки выдвижения в районах Алексеевки и Андреевки в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Комплексным огневым поражением сорваны две попытки выдвижения штурмовых групп 158-й отдельной механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ», — рассказал источник агентства.

8 ноября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар в направлении места размещения украинских солдат и наемников из латиноамериканских стран в Сумской области. Прилет пришелся по зданию в селе Жолдаки, расположенном в Конотопском районе.

В тот же день российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ вернуть под контроль утраченные территории в Сумской области. Как заявили в силовых структурах, украинские формирования использовали все имеющиеся у них средства — большое количество беспилотников, а также ствольную артиллерию различных типов и калибров. Тем не менее большая часть техники ВСУ была уничтожена расчетами FPV-дронов группировки российских войск «Север».

Ранее удар по укрытию расчета беспилотников ВСУ в Сумской области сняли на видео.