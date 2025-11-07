Появилось видео удара по укрытию расчета дронов ВСУ в Сумской области

Бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» уничтожили расчет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Видео, на котором запечатлена работа российских военнослужащих, в своем Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он уточнил, что задачу выполнила группа «Аида».

На кадрах видно, как российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) наносит удар по укрытию украинских солдат. После этого происходит мощный взрыв.

Публикация дополнена еще одной видеозаписью, на которой запечатлена позиция ВСУ и размещенные рядом с ней мины. Бойцы группы «Аида» с помощью дрона наносят удар по цели, уничтожая весь участок вместе с находившимися там украинскими военными.

6 ноября Центр БПЛА «Рубикон» опубликовал видео уничтожения трех украинских флагов в Сумской области. Флаги были размещены в селе Писаревка, их заметил российский операторов дронов, в тот момент управлявший пролетавшим над населенным пунктом беспилотником. После этого военный использовал дрон-камикадзе, чтобы уничтожить флаги Украины. На кадрах можно увидеть, как они взорвались.

Ранее в силовых структурах заявили, что ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава в Сумской области.