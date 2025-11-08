На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные пресекли попытку ВСУ вернуть территории в Сумской области

ТАСС: ВСУ безуспешно пытаются вернуть территории в Сумской области
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области безуспешно пытается вернуть под контроль утраченные территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, украинская сторона для этого пытается использовать все имеющиеся средства. Он отметил, что помимо большого количества беспилотников, бойцы ВСУ сосредоточили на территориях ствольную артиллерию различных типов и калибров.

По данным силовиков, большая часть техники оперативно уничтожается расчетами FPV-дронов группировки войск «Север». За сутки российские военные сорвали одну попытку выдвижения штурмовой группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ возле Андреевки.

До этого украинское издание «Общественное» писало, что серия взрывов произошла в Сумской области на северо-востоке Украины, в регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Также о взрывах сообщил мэр Конотопы Артем Семенихин.

В министерстве цифровой трансформации Украины отметили, что тревога не прекращалась в Сумской области с вечера пятницы, 7 ноября.

В этот день в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в ответ на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам в России в течение недели нанесли семь групповых ударов при помощи высокоточного оружия и БПЛА.

Ранее в Киеве произошли взрывы.

