ТАСС: ВСУ в Харьковской области сдаются в плен и самовольно оставляют позиции

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен и бегут с позиций в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Деморализованные солдаты ВСУ массово сдаются в плен на участках наступления штурмовых подразделений группировки «Север» в Харьковской области. За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций в СОЧ (самовольное оставление части — «Газета.Ru»)», — сказал собеседник агентства.

7 ноября силовики заявили, что командованию 43-й отдельной механизированной бригады (43-я ОМБр) украинской армии не удается восполнить потери в связи с массовым дезертирством. По их данным, ВСУ при этом пытаются обвинить в увеличении числа дезертиров, отказе военнослужащих от выполнения боевых задач и проблемах с рекрутингом российскую сторону и хорошую пропаганду.

3 ноября российские силовики сообщили, что офицер спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины Александр Вусатюк ликвидирован при отступлении ВСУ из Тихого Харьковской области.

Ранее подполье сообщило о российском ударе по ВСУ в Харьковской области.