На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики заявили о бегстве ВСУ с позиций в Харьковской области

ТАСС: ВСУ в Харьковской области сдаются в плен и самовольно оставляют позиции
true
true
true
close
Reuters

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен и бегут с позиций в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Деморализованные солдаты ВСУ массово сдаются в плен на участках наступления штурмовых подразделений группировки «Север» в Харьковской области. За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций в СОЧ (самовольное оставление части — «Газета.Ru»)», — сказал собеседник агентства.

7 ноября силовики заявили, что командованию 43-й отдельной механизированной бригады (43-я ОМБр) украинской армии не удается восполнить потери в связи с массовым дезертирством. По их данным, ВСУ при этом пытаются обвинить в увеличении числа дезертиров, отказе военнослужащих от выполнения боевых задач и проблемах с рекрутингом российскую сторону и хорошую пропаганду.

3 ноября российские силовики сообщили, что офицер спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины Александр Вусатюк ликвидирован при отступлении ВСУ из Тихого Харьковской области.

Ранее подполье сообщило о российском ударе по ВСУ в Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами