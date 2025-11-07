ТАСС: дезертирство привело 43-ю мехбригаду ВСУ в Харьковской области к краху

Командованию 43-й отдельной механизированной бригады (43-я ОМБр) украинской армии не удается восполнить потери в связи с массовым дезертирством. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Попытки командования 43-й ОМБр восполнить потери необученными военными не увенчались успехом. Дезертирство привело бригаду к краху», — сказал источник.

По его словам, ВСУ при этом пытаются обвинять в увеличении числа дезертиров, отказе военнослужащих от выполнения боевых задач и проблемах с рекрутингом российскую сторону и хорошую пропаганду.

Источник также рассказал о неудовлетворительной боевой подготовке бригады на полигоне, где проводится боевое слаживание два инструктора.

«Налицо проблемы с делами на фронте, с набором новобранцев», — подчеркнули в силовых структурах.

3 ноября российские силовики сообщили, что офицер спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины Александр Вусатюк ликвидирован при отступлении ВСУ из Тихого Харьковской области.

Ранее экс-замминистра Украины заявил о критической для ВСУ ситуации в Покровске.