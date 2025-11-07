В Харьковской области удар нанесен по месту дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, по Харькову и Чугуевскому районы ночью были нанесены удары беспилотниками и корректируемыми авиационными бомбами. Целью ударов были ремонтные мощности и инфраструктура противовоздушной обороны.

В ночь на 7 ноября украинский телеканал «Общественное» сообщил о серии взрывов в Чугуевском районе Харьковской области.

До этого в силовых структурах РФ сообщили, что российские силы нанесли удары по пунктам запуска ударных беспилотников Вооруженных сил Украины и по месту размещения иностранных наемников в Харьковской области.

В сентябре стало известно, что на стороне ВСУ воюют более 20 тысяч наемников из разных стран. Выросло число ветеранов ВС США, желающих воевать на стороне Украины и перезагрузить свою военную карьеру.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении укрепрайона ВСУ на Харьковском.