На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подполье сообщило о российском ударе по ВСУ в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: Удар нанесен по месту дислокации наемников под Харьковом
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Харьковской области удар нанесен по месту дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, по Харькову и Чугуевскому районы ночью были нанесены удары беспилотниками и корректируемыми авиационными бомбами. Целью ударов были ремонтные мощности и инфраструктура противовоздушной обороны.

В ночь на 7 ноября украинский телеканал «Общественное» сообщил о серии взрывов в Чугуевском районе Харьковской области.

До этого в силовых структурах РФ сообщили, что российские силы нанесли удары по пунктам запуска ударных беспилотников Вооруженных сил Украины и по месту размещения иностранных наемников в Харьковской области.

В сентябре стало известно, что на стороне ВСУ воюют более 20 тысяч наемников из разных стран. Выросло число ветеранов ВС США, желающих воевать на стороне Украины и перезагрузить свою военную карьеру.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении укрепрайона ВСУ на Харьковском.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами