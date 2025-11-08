За три часа Россию атаковали 15 БПЛА

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над регионами страны 15 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. Над Крымом сбили 12 дронов, два БПЛА нейтрализовали над акваторией Черного моря, еще один уничтожили в Ростовской области.

8 ноября беспилотники ВСУ атаковали Вологодскую область. На подстанции «Белозерской» было зафиксировано три попадания. На предприятии в момент прилета находились восемь человек: оперативный персонал, охранники и представители подрядной организации.

На подстанции произошли пять взрывов, однако никто не пострадал. «Белозерская» получила минимальные повреждения, которые не отразились на электроснабжении жителей области и соседних регионов.

Ранее ВСУ больше недели совершали атаки на плотину Белгородского водохранилища.