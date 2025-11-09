На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт заявил, что ВСУ не сдают Новогригоровку в ЛНР из-за денег

Марочко: ВСУ не сдают Новогригоровку в ЛНР, чтобы воровать деньги
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Удержание Вооруженными силами Украины (ВСУ) Новогригоровки в ЛНР лишено военного смысла. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Но есть очень важный политический момент: они пилят те деньги, которые приходят с Запада и которые нужно распределять на так называемую Луганскую область», — отметил он.

ВСУ пытаются доказать странам Запада, что они еще удерживают «хоть какую-то часть ЛНР», сказал Марочко.

Незадолго до этого Марочко сообщил, что взятие под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) неизбежно случится, в настоящий момент российские военнослужащие зачищают северные окраины города.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат, окруженных в Красноармейске. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.

Ранее Марочко раскрыл количество подготовленной Украиной техники НАТО.

