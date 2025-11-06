На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Марочко раскрыл количество подготовленной Украиной техники НАТО

Марочко: Украина подготовила к зиме всего 30% техники НАТО
true
true
true
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина подготовила к зиме всего 30% техники НАТО, стоящей на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что такой уровень подготовки не соответствует плановым показателям, а сам по себе перевод вооружения и техники НАТО на зимний период эксплуатации у Украины идет «с большими трудностями».

По мнению Марочко, основная причина сложившейся ситуации связана с задержками поставок горюче-смазочных материалов для западных образцов техники.

Он также рассказал, что охлаждающие жидкости, которые подлежат замене, приходят ненадлежащего качества. Военный аналитик подчеркнул, что украинские военные на регулярной основе докладывают командованию о проблемах с техникой, но им «предлагают самостоятельно решать возникшие трудности» и покупать все «расходники» за собственные деньги.

До этого Марочко заявил, что большая часть города Волчанска в Харьковской области находится под контролем российских военнослужащих.

Ранее в российских силовых структурах рассказали об огромных потерях ВСУ у Волчанска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами