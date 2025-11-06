Украина подготовила к зиме всего 30% техники НАТО, стоящей на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что такой уровень подготовки не соответствует плановым показателям, а сам по себе перевод вооружения и техники НАТО на зимний период эксплуатации у Украины идет «с большими трудностями».

По мнению Марочко, основная причина сложившейся ситуации связана с задержками поставок горюче-смазочных материалов для западных образцов техники.

Он также рассказал, что охлаждающие жидкости, которые подлежат замене, приходят ненадлежащего качества. Военный аналитик подчеркнул, что украинские военные на регулярной основе докладывают командованию о проблемах с техникой, но им «предлагают самостоятельно решать возникшие трудности» и покупать все «расходники» за собственные деньги.

До этого Марочко заявил, что большая часть города Волчанска в Харьковской области находится под контролем российских военнослужащих.

Ранее в российских силовых структурах рассказали об огромных потерях ВСУ у Волчанска.