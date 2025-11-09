На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии заявили о планах купить у США систему HIMARS и другие вооружения

Министр Салай-Бобровницки: Венгрия хочет закупить у США систему HIMARS
AFLO/Global Look Press

Венгрия планирует закупить у США реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и другие виды вооружений. Об этом заявил венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки, передает агентство MTI.

Глава оборонного ведомства отметил, что закупка РСЗО будет проходить в соответствии с планом развития вооруженных сил страны на ближайшие 10 лет. По его словам, HIMARS позволит расширить стратегические возможности Венгрии. Всего в рамках сделки США передадут Будапешту от 20 до 24 систем, отметил министр.

«Это будет очень ценно. Действительно, HIMARS — это технология, которую можно считать наиболее вероятным решением», — сказал Салай-Бобровницки.

7 ноября состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа. В ходе переговоров глава Белого дома заявил о готовности рассмотреть возможность предоставления Будапешту исключения для закупок российской нефти в обход санкций в связи с географической уязвимостью страны. Лидеры также обсудили украинский конфликт, при этом Трамп подтвердил возможность проведения саммита с главой РФ Владимиром Путиным в Будапеште. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан рассказал о теме «войны и мира» на переговорах с Трампом.

