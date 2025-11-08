Орбан рассказал о теме «войны и мира» на переговорах с Трампом

Администрация США собирается продолжать усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров в Вашингтоне с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.

Он отметил, что на встрече, в частности, обсуждались, «проблемы войны и мира». По словам главы венгерского кабмина, он согласился с американским лидером в том, что «установление мира должно продолжаться».

«Правительства обеих стран полны решимости продолжать создание необходимых условий для установления мира», — сказал Орбан в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что Венгрия будет использовать свои возможности для оказания помощи Трампу в достижении урегулирования конфликта между Российской Федерацией и Украиной.

Новость дополняется.