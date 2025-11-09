Военный эксперт обвинил ВСУ в минировании Красноармейска минами-ловушками

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) устанавливают на территории Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) мины-ловушки и растяжки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В Красноармейске, как и в других населенных пунктах, которые освобождали наши военнослужащие, встречаются так называемые мины-ловушки, растяжки и прочие, скажем, сюрпризы, в кавычках, от украинских боевиков, что абсолютно не новость для наших военнослужащих», — сказал эксперт.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные оказались в сложной ситуации в районе Красноармейска. Он отметил, что пути отступления из населенного пункта перекрыты российскими силами.

В этот же день Марочко заявил, что взятие под контроль Красноармейска неизбежно случится. По его данным, в настоящий момент российские военнослужащие зачищают северные окраины города.

Ранее Зеленский раскрыл, чем обернется для Украины потеря Красноармейска.