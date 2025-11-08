На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкор отреагировал на сообщения о покушении на жену Зеленского

Военкор Котенок назвал информацию о покушении на жену Зеленского инсценировкой
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Информация СМИ о покушении на жену президента Украины Владимира Зеленского Елену является инсценировкой. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Паблики весело пишут о покушении в Киеве на жену Зеленского. Якобы стреляли, якобы попали в машину. Не более того», — написал он.

Военкор полагает, что покушение было инсценировано украинскими властями. Котенок указал на отсутствие доказательств реального покушения.

В начале года сам Зеленский заявлял, что на него, а также представителей его администрации совершались покушения, однако все попытки оказались безуспешными.

До этого суд на Украине приговорил к 14 годам лишения свободы Николая Майоренко, обвиняемого в покушении на общественных активистов Геннадия Бейбутяна и Демьяна Ганула. В публикации источника уточняется, что в соответствии с решением суда также будет конфисковано имущество фигуранта.

Ранее на Украине показали сгенерированное ИИ видео с покушением на Путина.

