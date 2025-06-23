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В Госдуме отвергли причастность России к покушению на Зеленского

Депутат Швыткин отверг причастность России к покушению на Зеленского
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия не планировала покушения на украинского лидера Владимира Зеленского, так как не является террористическим государством. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Политик усомнился, что покушения на Зеленского действительно имели место, а также подчеркнул, что сценарий причастности к ним России «исключен полностью». Если же кто-то действительно планировал покушение, то с этим должен разбираться Киев, считает депутат.

По словам Швыткина, к Зеленскому могут быть негативно настроены как граждане Украины, так и других государств.

«Зеленский столько всего совершил как в отношении собственного народа, так и в отношении других государств. Но, возможно, это покушение придумали, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость накачки Украины вооружениями и обеспечения безопасности президента», — сказал Швыткин.

До этого глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Зеленского в прошлом году якобы собирались ликвидировать в аэропорту польского Жешува. По его словам, президента хотели устранить с помощью FPV-дрона или снайпера. По подозрению в подготовке преступления был задержан польский военный пенсионер, рассказал Малюк. Следствие считает, что мужчина «был завербован Россией», отметил глава СБУ. Он добавил, что пенсионера якобы завербовали десятки лет назад.

Ранее в Венгрии раскрыл мужчину, грозившего отрубить голову Орбану мечом.

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