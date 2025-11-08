На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине сообщили о продвижении российской армии у двух городов

DeepState: ВС России продвинулись под Константиновкой и под Мирноградом
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие совершили оперативное продвижение в зоне боевых действий у двух городов. Об этом сообщает украинский аналитический портал DeepState.

По данным аналитиков, бойцы продвинулись в Белой Горе и Плещеевке под Константиновкой, и в Козацком под Мирноградом.

6 ноября подразделение «Горыныч» Донецкого управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России уничтожило группу украинских военнослужащих на окраинах Константиновки в Донецкой народной республике.

В конце октября военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что ВСУ с начала 2025 года активно готовились к оборонительным операциям в Константиновке, они вырыли там «подземный город». По его словам, это происходило на фоне взятия российской армией города Часов Яр.

Telegram-канал SHOT писал, что бойцы ВСУ отходят в Мирноград, пытаясь перегруппироваться. Отмечается, что украинские военные остаются без продовольствия, боекомплектов и лекарств уже несколько дней.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Волчье.

СВО: последние новости
