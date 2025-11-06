На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска уничтожили украинский пункт операторов БПЛА в ДНР

«Горыныч» уничтожил украинский пункт операторов дронов под Константиновкой
Подразделение «Горыныч» Донецкого управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России уничтожило группу украинских военнослужащих на окраинах Константиновки в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает газета «Известия».

Отмечается, что сотрудники ФСБ установили и поразили полевую позицию операторов беспилотников, а после уничтожили пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), используемый для атак по Дзержинску.

Кроме того, операторы «Горыныча» ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые пытались устроить минную засаду по маршруту движения российской военной техники.

В конце октября военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что ВСУ с начала 2025 года активно готовились к оборонительным операциям в Константиновке, они вырыли там «подземный город». По его словам, это происходило на фоне взятия российской армией города Часов Яр.

Ранее ВС РФ взрывом трех флагов Украины дали понять, кто «доминирует на земле и в небе».

