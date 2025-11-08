СМИ сообщили, что до полного окружения Красноармейска осталось менее двух километров

До полного окружения Красноармейска (украинское название — Покровск) осталось менее двух километров, идет зачистка северо-восточной части города. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Бои идут в северной части Покровска и в южной части Мирнограда, ВС РФ закрепились в районе Динас, все больше российских подразделений входит в Покровск. В Ровном наши военные открыли второй фронт в Димитрове», — сказано в посте.

По данным канала, солдаты Вооруженных сил Украины отходят в Мирноград, пытаясь перегруппироваться. Отмечается, что украинские военные остаются без продовольствия, боекомплектов и лекарств уже несколько дней.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что взятие под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) неизбежно случится, в настоящий момент российские военнослужащие зачищают северные окраины города.

7 ноября военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что российские войска взяли под контроль 85% Красноармейска. По его словам, нет никаких признаков того, что «контрнаступление» украинской стороны на севере города что-то изменило на местах.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило в Красноармейск элитные части резерва.