Опубликованы кадры уничтожения Leopard, фрагмент которого передали Путину

Появились кадры уничтожения танка Leopard, фрагмент которого передали президенту России Владимиру Путину. Видео опубликовало издание KP.RU.

Военкор Дмитрий Стешин также пообщался с российским военнослужащим, известным под позывным «Москва», участвовавшим в захвате танка.

«Он красиво загорелся. А потом так же красиво взорвался», — сказал «Москва».

Военный отметил, что Вооруженные силы Украины любили подъезжать к позициям российских солдат максимально близко для нанесения ударов с помощью танка. По его словам, у военных ВС России было не больше двух секунд, чтобы спрятаться, если они слышали звук выхода снаряда из боевой машины иностранного производства.

«Это было во время контрнаступления ВСУ у Работино летом 2023 года. Танк с хорошей оптикой досаждал нам, работая по ночам, поэтому мы его выслеживали. Заметили перемещение днем к селу, дальше было просто, — указал военный.

2 ноября стало известно, что в личной библиотеке президента России хранится фрагмент подбитого в зоне спецоперации на Украине немецкого танка Leopard.

Ранее российский офицер рассказал, как его расчет уничтожил семь танков ВСУ.