Хинштейн рассказал о работе энергообъектов после ударов ВСУ по Курской области

Хинштейн: электроснабжение после атаки на энергообъекты в Рыльске восстановлено

Электроснабжение, нарушенное в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетики в Рыльске Курской области, восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В настоящее время все потребители Рыльского, Глушковского и Кореневского районов получают питание по резервной схеме. Под отключение света попали свыше 17 тысяч человек, уточнил чиновник.

До этого Хинштейн сообщал, что утром 8 ноября ВСУ пытались атаковать одну из теплоэлектроцентралей в Курске, сейчас объект работает штатно.

Днем 8 ноября в Минобороны сообщили, что силы ПВО уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Московским регионом.

Утром стало известно, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 07:00 до 09:00 сбили три украинских беспилотника над тремя регионами России.

Ранее власти сообщили о взрывах в Вологодской области после прилетов беспилотников.