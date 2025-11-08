На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн рассказал о работе энергообъектов после ударов ВСУ по Курской области

Хинштейн: электроснабжение после атаки на энергообъекты в Рыльске восстановлено
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Электроснабжение, нарушенное в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетики в Рыльске Курской области, восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В настоящее время все потребители Рыльского, Глушковского и Кореневского районов получают питание по резервной схеме. Под отключение света попали свыше 17 тысяч человек, уточнил чиновник.

До этого Хинштейн сообщал, что утром 8 ноября ВСУ пытались атаковать одну из теплоэлектроцентралей в Курске, сейчас объект работает штатно.

Днем 8 ноября в Минобороны сообщили, что силы ПВО уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Московским регионом.

Утром стало известно, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 07:00 до 09:00 сбили три украинских беспилотника над тремя регионами России.

Ранее власти сообщили о взрывах в Вологодской области после прилетов беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами