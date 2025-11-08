Военные уничтожили дроны ВСУ над Московским регионом

Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над регионами России, в том числе над Московским

Силы противовоздушной обороны в период с 9:00 до 12:00 по московскому времени уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Московским регионом. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что два дрона были сбиты над Новгородской областью, по одному — над Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской областями, а также над Московским регионом и Республикой Башкирией.

Утром 8 ноября в Минобороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 07:00 до 09:00 сбили три украинских беспилотника над тремя регионами России.

За ночь силы ПВО уничтожили 79 БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее власти сообщили о взрывах в Вологодской области после прилетов беспилотников.