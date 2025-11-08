В результате атаки дрона ВСУ в Курской области пострадал мужчина

Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли удар по автомобилю деревне Яньково Рыльского района Курской области. В результате получил ранение местный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

«В результате атаки пострадал водитель автомобиля. У 63-летнего мужчины незначительный ожог головы, от госпитализации он отказался. Автомобиль сгорел полностью», — написал он.

Глава региона обратился к жителям с просьбой сохранять бдительность и быть осторожными.

В ночь на субботу, 8 ноября Хинштейн сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотники в небе над Курском, в результате падения обломки повредили частные дома в железнодорожном административном округе.

7 ноября в пресс-службе министерства обороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО за три часа сбили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. По данным ведомства, атака продолжалась в период с 14:00 до 17:00 мск.

Отмечалось, что украинские военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Половину дронов перехватили в небе над Курской областью, два БПЛА уничтожили в Белгородской области и еще один — в Брянской области.

Ранее в Курской области из-за украинского дрона пострадал ребенок.