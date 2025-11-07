На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В трех российских регионах отразили атаки украинских БПЛА

Минобороны РФ: дежурные средства ПВО за три часа сбили шесть украинских дронов
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщило российское министерство обороны в официальном Telegram-канале.

Атака продолжалась с 14:00 до 17:00 мск. Украинские военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа, подчеркнули в ведомстве.

Половину дронов перехватили в небе над Курской областью. Еще два БПЛА уничтожили в Белгородской области и один — в Брянской области.

7 ноября губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что село Октябрьское в Рыльском районе подверглось атаке беспилотника ВСУ. В результате пострадал 12-летний мальчик, у него диагностировали мелкие осколочные ранения и акубаротравму. В Курскую областную больницу ребенка доставили родственники.

В тот же день украинский дрон нанес удар по поселку Пролетарский в Ракитянском районе Белгородской области. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, пострадали два человека. Одного мужчину госпитализировали с осколочным ранением спины, второго — с осколочным ранением бедра.

Ранее в Волгограде после падения обломков БПЛА произошел пожар.

Атаки БПЛА на Россию
