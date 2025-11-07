Над Курском сбили беспилотники ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотники в небе над Курском, в результате падения обломки повредили частные дома. Об этом написал губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале..

«Над городом сбиты вражеские беспилотники. Есть повреждения частных домов в ЖД округе (Железнодорожный административный округ. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

7 ноября в пресс-службе министерства обороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО за три часа сбили шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. По данным ведомства, атака продолжалась в период с 14:00 до 17:00 мск.

Отмечалось, что украинские военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Половину дронов перехватили в небе над Курской областью, два БПЛА уничтожили в Белгородской области и еще один — в Брянской области.

Ранее в Курской области из-за украинского дрона пострадал ребенок.