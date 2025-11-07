На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Командир российских штурмовиков рассказал о зачистке Купянска от ВСУ

Командир Лаврик: российские военные уверенно и спокойно зачищают Купянск от ВСУ
Зачистка Купянска в Харьковской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводится уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами. Об этом рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик», видео опубликовало Минобороны РФ.

Накануне сообщалось, что бойцы группировки «Запад» в течение пяти дней намерены взять под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области. Уточняется, что за день бойцы отряда освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода. На данном участке, в восточной части города, осталось взять под контроль менее 50 строений.

В Минобороны РФ в свою очередь рассказали о том, что ВСУ несут крупные потери вблизи Купянска. По данным оборонного ведомства, на данном участке фронта были ликвидированы до 50 украинских военнослужащих, тяжелый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны также отметили, что положение формирований ВСУ, которые находятся в окружении в районах Купянска и Красноармейска (украинское название — Покровск), продолжает ухудшаться.

Ранее Минобороны ответило на заявление Зеленского о зачистке ВСУ Купянска.

СВО: последние новости
