В Евросоюзе предостерегли Россию от новой гонки ядерных вооружений

Аль-Ануни: ЕС призывает ядерные державы не допустить новой гонки ЯО
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Европейский союз призывает все ядерные державы, в частности Россию, не допустить новой гонки ядерных вооружений. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

Он призвал ядерные государства исходить из принципа, что ядерная война не может быть выиграна ни одной из сторон, и поэтому она не должна начаться».

Аль-Ануни добавил, что России следует отказаться от действий, ведущих к снижению порога применения такого опасного оружия.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав». Американский лидер пошел на такой шаг после того, как его российский коллега Владимир Путин объявил об испытании в РФ ракеты «Буревестник».

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи он потребовал от министерства обороны, внешнеполитического ведомства, гражданских ведомств и специальных служб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

6 ноября в ходе встречи с президентом Румынии Никушором Даном генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не стоит обращать внимание на заявления Путина о возможных готовящихся ядерных испытаниях. Однако не все западные эксперты разделяют подобное мнение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал разговоры о ядерных испытаниях целесообразными для безопасности США.

